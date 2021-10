Sabrina Rojas opinó del escándalo de China Suárez con Wanda Nara: "La gravedad es que ella conocía a la mujer de Mauro"

Ni bien comenzaron a tomar fuerza los rumores que involucraban a China Suárez con Luciano Castro, en medio del escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi, Sabrina Rojas remarcó que no entiende de dónde surgió la versión porque, según ella, la actriz no conoce a su ex.

En este contexto, la modelo opinó sin filtro sobre la polémica que estalló cuando Wanda descubrió el coqueteo virtual de Eugenia con su marido. Sin filtro, remarcó qué es lo que le parece grave de esta situación.

"La gravedad está en que ella conocía a la mujer de Mauro y también era amiga de su hermana (por Zaira Nara). En eso se la puede juzgar y decir ‘¿justo ahí?’, ‘si el te escribía, ¿no era mejor correrte?’. Ya estaba mal que le escriba", reflexionó en diálogo con Marcela Coronel en una charla con el ciclo Mientras tanto (Mucha Radio FM 94.7).

Más sobre este tema Fuerte dato de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi y su crisis matrimonial con Wanda Nara: "Es celoso de Maxi López" El primer video de Wanda Nara tras la reconciliación: el baile de Mauro Icardi con las nenas

Sin embargo, se despidió haciendo hincapié en que Mauro tendría la misma responsabilidad que China por lo sucedido.

"Pero hay una cosa muy machista de justificar al hombre y matar a la mujer", sentenció sobre el escándalo que, finalmente, culminó con la reconciliación de Wanda y Mauro.