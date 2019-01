Confirmada la separación de Luciano Castro (43) y Sabrina Rojas (38), en algunos medios se lanzaron versiones de infidelidad de parte del actor. Pero Moria Casán fue más allá y en Incorrectas dijo que el galán habría tenido "un affaire con una actriz que hizo una participación especial en 100 días para enamorarse". Y agregó, ya en el terreno de la hipótesis personal: "Yo creo que él cometió una infidelidad grosa y la persona con la que está se quedó calentita. Esto es un mambo mío, una sensación. Yo creo que él tiene una historia extorsiva".

En Los Ángeles de la Mañana se hicieron eco de las palabras de la conductora y le consultaron a Sabrina por si existía alguna extorsión a la que estuvieran sometiendo Luciano, y Rojas respondió molesta: "Esto se pone feo y nosotros tenemos una relación muy linda. No tenemos nada que ocultar, somos dos buenas personas. No tenemos que dar más explicaciones de las que dimos, que ya demasiado dimos. El que tiene ganas de creerlo, lo cree, el que no tiene ganas de creerlo, no lo cree. Yo ya me hinché las pelotas de todo esto, que se pone feo".

Sin ánimo de ahondar en la escandalosa versión, Rojas concluyó: "Lo más sano, después de ver lo poquito que vi hoy, es que no hablemos más, ni Luciano, ni yo, y que nos dediquemos a nuestra familia y a nuestras vacaciones".