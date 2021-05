Sabrina Garciarena reveló por qué no se casó con Germán Paoloski: "Tengo el anillo pero nunca aparece el momento"

Mientras disfruta de la crianza de sus tres hijos -León, Mía y Beltrán- junto a Germán Paoloski, Sabrina Garciarena reflexionó sobre por qué luce hace muchísimos años un anillo de compromiso pero nunca se casó con el papá de sus nenes.

"Este anillo de compromiso lo tengo hace mil años, o sea que venimos hablando del tema hace un montón. No sé bien cómo es porque yo en un momento viajaba mucho, después nacieron los chicos y nunca aparece el momento”, expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entonces, admitió que intentaría que su boda pasara desapercibida si finalmente se llevara a cabo. “Yo soy más de las que se casarían y no lo contarían tanto. Haría primero algo íntimo y después, si la pandemia pasa, una fiesta... Más adelante”, remarcó.

Antes de cerrar, remarcó que si bien le gustaría casarse para compartir un tierno momento en familia no está en su lista de pendientes. "Me encantaría compartir eso con mis papás, con Germán y con mis hijos. Es un sueño para los dos. Igual, si no lo concretamos ya tenemos una familia. No es una asignatura pendiente”, sentenció.