Sabrina Carballo y Chanchi Estévez protagonizaron un tenso cruce en vivo: "Nos debemos una charlita"

A horas de que Sabrina Carballo quede eliminada de El Hotel de los Famosos, y de que Maximiliano Chanchi Estévez renuncie al reality para acompañar a quien fuera su pareja durante cuatro años, hace 15 años, los participantes se cruzaron en vivo.

En el pase entre Nosotros a la Mañana y Socios del Espectáculo, la actriz aventuró que Chanchi "está feliz", y luego lo saludó con una sugestiva frase: "Nos debemos una charlita vos y yo".

Escudado siempre en sus risas, Chanchi explicó: "Es un juego, obvio. A full. Desde el día que entré hasta que salí supe que era un juego, una competencia, un programa de entretenimientos. Terminó y ahora empieza mi vida cotidiana afuera".

Sabrina: "Tenemos que tener una charla porque fue una desilusión en lo personal" G-plus

EL PICANTE IDA Y VUELTA DE SABRINA CARBALLO CON CHANCHI ESTÉVEZ

Entonces, Carballo aclaró que la conversación que se debe con Estévez "va a ser algo personal" y enfatizó: "No soy tóxica, él nunca me pegó ni me maltrató. Fuimos una pareja llena de amor".

Chanchi: "Que no se lo tome nada personal, fue todo parte de un juego" G-plus

Al final, Sabrina Carballo cerró dura conta Chanchi Estévez: "Tenemos que tener una charla porque fue una desilusión en lo personal. Obvio. Lo charlaremos y tomaré una decisión".

"Que no se lo tome nada personal, fue todo parte de un juego", replicó el goleador del Racing campeón de 2001.