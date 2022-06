Sabrina Carballo apuntó sin filtro contra Lissa Vera en El Hotel de los Famosos: "No le creo lo que dice ni la siento honesta"

Luego de perder uno de los desafíos de El Hotel de los Famosos y convertirse en la primera nominada, Sabrina Carballo aseguró que quiere dirimir su continuidad con Lissa Vera y reveló por qué decidió romper todo vínculo con la cantante.

“No me gustaron sus actitudes en todo este tiempo”, comenzó diciendo la actriz, asegurando que en cada reincorporación que tuvo Lissa la notó más alejada de su grupo.

“Es una persona a la que no le creo lo que dice, no le creo su emoción, no le creo su simpleza y no la siento honesta”, cerró Sabrina, que en unos días se enfrentará con Lissa Vera en la tan temida H.

MAJO MARTINO APUNTÓ CONTRA SABRINA CARBALLO Y REVELÓ POR QUÉ LE CAE TAN MAL

En medio de los fuertes rumores de romance entre Majo Martino y Locho Loccisano, la panelista fulminó a Sabrina Carballo, con quien también compartió El Hotel de los Famosos.

Después de haber salido del reality de eltrece, cuando le preguntaron si alguien le cayó muy mal en el programa no dudó en contestar que sí. Y nombró, sin vueltas, a Sabrina.

La panelista deslizó que la actriz sería falsa porque cuando estuvo cerca de ella la trató muy bien pero luego se enteró de que la imitaba y no le gustó para nada: "Cuando estaba conmigo era amable. Por ejemplo, cuando me lastimé el pie me puso hielo y una vez que tuve frío después de un juego me dio su remera para que me la cambiara. Hasta ahí nomás igual, porque no pegamos onda...", remarcó.

Y cerró en diálogo con La Nación: "Nuestro trato era lo justo y necesario, pero después vi que me imitaba y me chocó. Me enteré que hablaba por detrás. No me cierra, es jodida".