El sabio consejo de Martín Baclini a una participante de El Club de las Divorciadas: "Un buen psicólogo te cambia la vida"

El caso de Romina (32), una madre soltera a la que su pareja le fue infiel durante su embarazo con apenas 17 años, despertó una lúcida reflexión de parte de Martín Baclini en El Club de las Divorciadas. El debate en el talk show de Laurita Fernández se enfocó en si la participante debía permitir que Leandro (42), su ex, pudiera volver a formar parte la vida de Romina y Tiziano (15).

Entonces, luego de escuchar que Leandro se había expresado arrepentido por haber estado ausente la mayor parte de la vida de su hijo, sin siquiera pasarle cuota alimentaria, Baclini reflexionó: “Tengo muchos años de psicología, de ir al psicólogo por temas familiares, y una vez me dijo una frase que nunca me voy a olvidar, ‘Nene, llega un momento en la vida que la sangre no cuenta más. Cuentan las acciones’. Y a mí me quedó grabado”.

Con vehemencia, el empresario se explayó: “Sea mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea que no tenga amor, sentimiento, no lo quiero en mi vida. Porque yo siento la vida de esa manera. Para mí, si sos mi papá o mi mamá, pero no sos una persona que me da amor, ¿para qué te quiero? Cambiá. Obviamente, yo apuesto a que cambie, pero yo soy madre, o amigo de ella, y le digo, ‘mirá, si no cambia, dale un beso y no lo veas nunca más en tu vida’. Que cambie, hermano”.

"Una vez mi psicólogo me dijo una frase que nunca me voy a olvidar: ‘Nene, llega un momento en la vida que la sangre no cuenta más. Cuentan las acciones’. Y a mí me quedó grabado”. G-plus

Al final, Martín Baclini le dio un sabio consejo a Tiziano, el hijo adolescente de Romina y Leandro: “Que el padre lo vea, pero otra cosa que haría automáticamente es que arranque una ayuda profesional Tiziano. Porque para mí, un buen psicólogo te cambia la vida, te da todas las herramientas para vivir y ver la vida desde otro lugar”.