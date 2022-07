Rusherking rompió el silencio y dio detalles de su escandalosa separación de María Becerra

Si bien vive un presente pleno con Eugenia “la China” Suárez, Rusherking reconoció que su anterior relación con María Becerra no terminó en las mejores condiciones tal como se especulaba.

Así lo dejó en claro el propio cantante en una nota que le dio a Terapia Picante, el ciclo de YouTube conducido por Alan Parodi: "Tengo una imagen buena de María. Terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos", lanzó.

"Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal", agregó, remarcando que guarda en su corazón momentos de felicidad que supo vivir con la famosa cantante cuando estaban juntos.

Por último, el entrevistado le hizo frente a los rumores sobre si su última tema llamado Olvídate fue dedicado a Becerra: "No, ya es públicamente conocido. Se sabe que yo escribo en base de lo que siento, lo que me pasa, mis vivencias, así que siempre me meto en el estudio escribo sobre eso. Es lo único que puedo responderte".