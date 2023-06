Rusherking se hizo un nuevo tatuaje y se refirió al desamor, tras su separación de China Suárez

Junto a El Demente, uno de sus mejores amigos, Rusherking pasó por el estudio de un tatuador y sorprendió a sus fans con su último tattoo.

El cantante de trap se tatuó en el antebrazo y con letras negras la palabra "Intensidad", el nombre de su último hit, que sacó luego de haberse separado de China Suárez.

Junto a la foto de su último tattoo que compartió a través de sus stories de Instagram, sumó un emoji que dice más que mil palabras, el del corazón con una venda, que desliza que está curando tras haber sido roto.

LA LETRA DE INTENSIDAD, EL ÚLTIMO TEMA DE RUSHERKING

Perdón por la intensidad

Te pienso más de lo que te escribo

Debo aprender a olvidar

Pero estás muy dentro mío

Anoche salí y tomé para olvidar

Y te escribí, pero no vas a contestar

Me convencí de no volverte a llamar

Pero caí una vez más

Me pregunto: ¿Dónde estás?

Y si piensas regresar

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro enero sin vernos

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro invierno sin vernos

Ey, perdón por la intensidad

Duele perder lo que un día fue mío

Sin vos todo me da igual

Me siento cada vez más frío

No he vuelto a reír, se me hizo común llorar

Hasta creí que un día me ibas a buscar

Me convencí de no volverte a llamar

Pero caí una vez más

Me pregunto: ¿Dónde estás?

Y si piensas regresar

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro enero sin vernos

Es que sin vos no puedo enamorarme de nuevo

Otro invierno sin vernos