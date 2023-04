Rusherking empezó a seguir a Julieta Poggio en Instagram tras cortar con China Suárez: "Me parece lindo"

Julieta Poggio, una de las finalistas de Gran Hermano 2022, hizo una revelación que sorprendió a todos. En una entrevista, "Disney" contó que Rusherking, apenas se separó de la China Suárez, comenzó a seguirla en Instagram.

¿Saben quién me siguió? Rusher”, dijo Poggio en Biri Biri, el ciclo de República Z que conducen Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi.

Cuando en el programa le recordaron que el músico acaba de separarse de la China, ella respondió: “Sí, por eso se los cuento”. Y agregó: “No hubo mensajes, pero sí me parece lindo”.

POR QUÉ JULIETA POGGIO NO SE BAÑA TODOS LOS DÍAS

Julieta Poggio visitó el estudio de A la Barbarossa con sus hermanas y en un ping pong de preguntas y respuestas la mandaron al frente al confirmar que no se baña todos los días.

“¿Cuál de las tres es la que menos se baña?”, les preguntó la conductora y tanto Camila como Lola escribieron en la pizarra el nombre de la participante de Gran Hermano 2022. G-plus

Por su parte, Julieta explicó: “En Gran Hermano no me paraban de joder con eso. Yo no me lavo el pelo todos los días porque le hace mal, cuerpo y pelo día de por medio porque le hace mal”.