Rusherking se emocionó al recordar sus inicios como cantante: "Me vine a Buenos Aires sin un peso"

A días del estreno de Perfecta, la romántica canción que Rusherking le escribió a China Suárez, el artista rememoró sus inicios como cantante.

Y se emocionó al recordar cuando llegó a Buenos Aires de Santiago del Estero, a los 17 años; se alejó de su familia y de sus amigos para probar suerte lejos de su casa.

Al pie de las fotos que ilustran los momentos más significativos de su carrera, admitió que se emocionó hasta las lágrimas al recordar lo que luchó para convertirse en el artista que es hoy.

RUSHERKING SE EMOCIONÓ AL REMEMORAR SUS PRIMEROS PASOS EN EL MUNDO DE LA MÚSICA

"Tenía 15 años cuando arrancó este sueño, a los 17 me vine a Buenos Aires solo sin mi familia, sin amigos, sin un peso".

"Pasé por un millón de momentos malos que me hicieron la persona y el artista que soy hoy, mirar para atrás me llena de orgullo porque todo lo que tengo y lo que soy me lo gané trabajando y esforzándome todos los días".

"Les agradezco tanto por acompañarme en este camino y confiar en mí, hoy es de esos días que me pongo sensible pero no se imaginan lo importante que son", les dijo "Rusher" a sus fans, sensibilizado.

¡Hubo recompensa!