Rusherking le dedicó a China Suárez una canción con un título que causó sorpresa

La vía pública se llenó de posters de China Suárez saltando con la palabra "perfecta" escrita en vertical, y Estefanía Berardi explicó que se trataría de una estrategia de márketing de Rusherking.

"Se rumorea que es para promocionar el nuevo tema del king (N del R: Rusherking), posiblemente titulado 'perfecta'", comentó la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) en un posteo de Stories.

"Su fecha de estreno sería el 29-9", remarcó Berardi en referencia al jueves.

En la gráfica publicitaria se ve a la China con un top, gorro y guantes rosas y de costado aparece la palabra "Perfecta" junto con una corona. Y el color de la ropa coincide con la afirmación de Rusherking de que el rosa era el color de la semana, por lo que también China Suárez publicó una foto al tono en sus redes.

DARÍO BARASSI BROMEÓ POR LA DECLARACIÓN DE AMOR DE CHINA SUÁREZ A RUSHERKING

Por otra parte, Darío Barassi bromeó en 100 argentinos dicen por la romántica declaración de amor de China Suárez a Rusherking en Instagram.

"¿Vieron el posteo de la China a Rusherking? ¡Un amor! Un poco fuerte, demasiado amor".

Más sobre este tema Rusherking vio a China Suárez y se rindió ante la belleza de su novia

Es que China Suárez había enumerado las razones por las cuales se había enamorado de Rusherking.

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca".