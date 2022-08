Rusherking contó por qué empezó a sufrir ataques de pánico: "Vivía solo, no tenía plata y no me iba bien en la música"

En una visita de Rusherking a La Peña de Morfi cantó con Jey Mammon y antes habló de su romance con la China Suárez y cómo lo afectó la sobrexposición. El cantante reconoció que sufrió de ansiedad y que incluso padeció de ataques de pánico.

“Ya no tengo ataques de ansiedad. Me pasa que a veces no entiendo, cuando estoy en otro lugar como un hotel o cuando viajo para hacer un videoclip, que me levanto asustado a la madrugada porque no reconozco donde estoy”, relató, sobre los síntomas que suele tener.

“Primero empecé con los ataques de ansiedad y después con los ataques de pánico. El ataque de pánico es sentir que te vas a morir. Yo me levanté en mi casa a la noche y sentía que me faltaba el aire. Me tuve que levantar corriendo, me llevaron al hospital, pensé que me moría porque tenía el corazón a mil”, recordó el cantante, a flor de piel.

"No me iba bien en la música. Tenía a mis amigos y a mi familia lejos y no los veía desde hacía un año. Vivía solo, no tenía plata. Fueron muchísimas cosas las que me pasaron". G-plus

RUSHERKING CONTÓ CÓMO EMPEZARON SUS ATAQUES DE PÁNICO

“Llegué, estuve como dos horas esperando y cuando el médico me revisó no tenía nada. Era todo mental y así me pasó tres veces. Fue heavy, muy fuerte. En ese momento hice terapia, ahora ya no”, dijo, mientras que el conductor reconocía que él también sufría de ansiedad.

A la hora de hablar de por qué se desataron sus ataques de pánico, el ex de María Becerra fue súper sincero. “Me pasó porque yo en ese momento me quería dedicar a la música y no me iba bien. No era tan conocido, tenía a mis amigos y a mi familia lejos y no los veía desde hacía un año. Vivía solo, no tenía plata. Fueron muchísimas cosas las que me pasaron”, contó.

Mientras que Jey destacó las características para quienes sufren de Trastorno de ansiedad generalizada (TAG). “La ansiedad es tremenda porque no te deja y siempre estás pensando en lo que viene. Es tremendo y por más que uno se siente curado, siempre te sentís ansioso”, reflexionó.