Rusherking contó cómo reaccionaron sus amigos cuando se enteraron de su romance con China Suárez

Rusherking charló a fondo con Grego Rossello, en el programa Ferné con Grego de YouTube, y se animó a hablar a fondo sobre los primeros pasos en su relación con China Suárez, con quien hoy por hoy está re de novio.

"¿Cómo reaccionó tu grupo de amigos de Santiago del Estero a tu romance con China Suárez? ¿Te dijeron '¿qué carajo?'. O no?", le preguntó Grego a Rusher, entre risas.

"Fue un flash porque yo no sabía que ella era tan conocida... La gente está loca, me felicitaban y me decían que yo era un capo. Yo no lo veía así... Es que yo no la conocía, y eso se lo dije. Yo no vi Casi Ángeles ni nada", reveló el cantante.

Rusherking posó re canchero en la calle luciendo un look formado por prendas únicamente negras.

"Cortala...", le firmó China, dando a entender que no da más de canchero.