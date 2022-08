Rusherking confesó que no podía creer que la China Suárez se fijara en él

La simpleza de Rusherking al hablar de su romance con China Suárez quedó plasmada por la sinceridad con que se refirió al flechazo en una fiesta, cuando lanzó la frase "me fui mundial".

"Es lo que decimos cuando pasa algo zarpado o increíble. En ese momento dije 'me fue mundial' porque no podía creer que una mujer así me esté dando bola a mí", explicó en Paremos la mano, el programa de Luquitas Rodríguez en Vorterix.

Entonces, aclaró sus expresiones: "Dije la rompí, como algo en chiste, que no lo pensé. Y para qué...".

Al final, cuando los periodistas bromearon con que marcó tendencia al punto que el presidente de la AFA lo parafrasea, Rusherking subió la apuesta: "Yo me cago de risa. Lo uso más ahora".

RUSHERKING Y EL VÍNCULO CON LA PRENSA POR SU ROMANCE CON CHINA SUÁREZ

En un momento, a Rusherking le preguntaron si se manda mensajes con Ángel de Brito o si habló por teléfono con Adrián Pallares, y el novio de China Suárez ironizó: "Es lo último que haría en mi vida".

Luego, se refirió a su trato con la prensa por su romance mediático: "Es todo nuevo, es todo un quilombo. No llegué, no tengo el número de Ángel todavía, todavía estoy adaptándome".

"Se esconden en los árboles, es una película. Yo los voy a empezar a filmar y hacer un documental. Yo ya estoy re perseguido", contó Rusherking sobre los fotógrafos.