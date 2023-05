Rusherking se cansó de que lo vinculen con la China Suárez tras la separación: "Yo estoy harto de las mentiras"

A un mes de separarse de la China Suárez, Rusherking dejó en claro que no hay vuelta atrás con la actriz a través del contundente diálogo que tuvo con Pochi, de Gossipeame.

El cantante se contactó con la instagramer para aclarar que sus picantes y enigmáticos tweets, en los que habló de una gran decepción, no fueron direccionados a su exnovia, quien ese mismo día se pronunció en las redes con algunos palitos indirectos.

"Después de la Bresh la China fue a un after a la casa de Lizardo Ponce. Y lo que me contaron fue que la China estuvo hablando con un cantante y, en un momento, se alejó y estuvo hablando mucho por el celular. Ahí alguien preguntó '¿qué le pasa a la China?'. Y dijeron 'está hablando con Rusher'", contextualizó Pochi en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta y que sea feliz". G-plus

Luego compartió la charla privada que tuvo con el cantante: "En base a eso, Rusher me escribe a mí, de la nada. Yo nunca había hablado con él. Y me dijo 'yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta, que sea feliz'”.

En ese marco, Pochi continuó reproduciendo las palabras de Rusherking: "'Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más'".

"Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril". G-plus

Creyendo en el cantante, la instagramer agregó: "De hecho me mostró que el 19 de abril fue el último día que hablaron. A la China la tiene agendada como Chinita".

LOS LLAMATIVOS TWEETS DE RUSHERKING TRAS LA SEPARACIÓN DE LA CHNA SUÁREZ

EL SUGERENTE POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ, EL MISMO DÍA QUE TUITEÓ RUSHERKING