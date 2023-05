Rumor bomba de Intrusos: "China Suárez ya se habría mensajeado con Mauro Icardi"

La nueva crisis de Wanda Nara con Mauro Icardi provocó una nueva oleada de especulaciones, y María Eugenia China Suárez ya habría retomado el diálogo con el delantero de Galatasaray.

"La China ya habría tenido un intercambio de mensajes con Mauro", lanzó Karina Iavícoli.

Al instante, Maite Peñoñori rechazó la versión que blanqueaba su compañera de Intrusos: "No. No. No la veo ahí a la China".

Sin embargo, Marcela Tauro bancó fuerte a Iavícoli: "Sí, yo la veo a la China ahí".

Al final, Karina Iavícoli precisó cuándo se habría dado el polémico diálogo de China Suárez con Mauro Icardi, sin poder aclarar quién dio el primer paso: "El lunes, ponele. (…) Porque ahora él está separado".

WANDA NARA CONFIRMÓ SU NUEVA SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI

Por otra parte, si bien Wanda Nara descree del testimonio de Candela Lecce sobre su supuesto affaire con Mauro Icardi, la realidad es que la conductora de Masterchef se definió separada.

Al final, Karina Iavícoli dio pistas de quién fue el informante que le contó que China Suárez e Icardi habrían vuelto a conversar por redes sociales: "Me pidió que por favor no lo diga… Es alguien muy conocido, que todos ustedes conocen".