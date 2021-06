Rosenfeld reveló por qué Wanda le compró un celular a su hijo mayor para que hable con Maxi López: "Quería evitar situaciones incómodas y malas palabras"

El explosivo posteo que hizo Maxi López por el Día del Padre revelando que hace 10 meses que no ve a sus hijos, provocó la furia de Wanda Nara, que instruyó a su abogada para que le inicie acciones legales. En Los Ángeles de la Mañana, Ana Rosenfeld explicó que todo este tiempo el futbolista pudo comunicarse todo este tiempo con los niños, y especialmente con el mayor, que tiene un celular propio que le compró su madre para evitar “situaciones incómodas e insultos”.

En diálogo con Ángel de Brito, Rosenfeld aseguró que Wanda le encargó iniciar acciones judiciales “porque el día del Padre en Italia es el 19 de marzo. Por lo tanto, ese posteo que hizo haciendo alusión a que era el Día del Padre y que él no estaba en contacto con sus hijos, teniendo en cuenta que ni él ni los chicos viven en Argentina, claramente fue con una intención dañosa a la imagen de ella”. “Quiso reeditar a su estilo todas las peleas que mantiene con Wanda por otros ítems”, agregó la abogada, que explicó que es el futbolista quien tiene que arreglar con Nara las vacaciones de sus hijos.

“El abogado de López me preguntó hace unos días cómo podíamos planear las vacaciones de los chicos en agosto. Yo le dije que eso no lo planifican los abogados sino los padres y ahí es donde él me mencionó que Maxi López no tiene contacto con sus hijos”, explicó Rosenfeld. “La llamé a Wanda que me dijo ‘Ana, es falso. Yo le compré un celular a Valentino’. Lo hizo para que el contacto sea directo y para evitar todas las situaciones absolutamente incómodas y molestas que se generaban cada vez que él llamaba al teléfono de Wanda y obviamente todas las malas palabras que venían detrás de la conversación, que en algún momento salieron a la luz”, agregó.

Ana Rosenfeld explicó además que los hijos más pequeños de Maxi López y Wanda Nara “se comunica a diario por videollamada a través de la computadora, con lo cual el contacto y todo lo que tenga que ver con lo diario nunca estuvo ausente a Maxi López, salvo que no se comunicara él”. Asimismo, la abogada agregó que los chicos se enojaron mucho al enterarse del compromiso de su padre con su novia a través de las redes sociales y aconsejó: “Mínimamente, cuando hablás con tus hijos, anticipales tu plan”.