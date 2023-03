Romina Uhrig soñaba con trabajar con Cris Morena : "Me anoté en Rebelde Way"

La participación de Romina Uhrig (35) en Gran Hermano 2022 fue su debut en los medios, pero el anhelo de triunfar en la farándula la había llevado a anotarse en más de un casting en su juventud.

"A los 14 años me anoté en un casting, me metí. Después me acuerdo que me metí en Rebelde Way", reveló la exdiputada nacional en Cortá por Lozano, a más de 21 años del éxito de Cris Morena.

Aunque no quedó en elenco que catapultó al estrellato a Luisana Lopilato (35), entre otros: "Me pedían un montón de cosas que no podía".

Más sobre este tema El fuerte encontronazo de Romina con Coti en Gran Hermano 2022: "No juego a mentir y traicionar"

"Pero porque ya a los 17 me fui a vivir sola, y como que tenía que estudiar, pagarme el alquiler, y pedían muchas cosas", justificó Romina Uhrig.

ROMINA UHRIG Y SU ANTERIOR POSTULACIÓN A GRAN HERMANO

En diálogo con Verónica Lozano, la última eliminada del reality que conduce Santiago del Moro admitió su previo intento de entrar en la casa más famosa

Más sobre este tema La Tora apuró a Romina Uhrig tras su salida de Gran Hermano: "Me va a tener que explicar por qué me bardeó"

"Después, me anoté en Gran Hermano. Me llamaron, fui a varios castings", confesó en alusión a sus ganas de ser famosa desde chica.

Por eso, Romina Uhrig explicó: "Pero por vergüenza, yo no quise firmar, que ahora firmé porque era una pavada, pero ahí era muy chica. Se me dio ahora".