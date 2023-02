Romina Uhrig reveló en Gran Hermano 2022 por qué se separó de su ex: "Quería libertad en lugar de una familia"

Después de cuatro meses de silencio, Romina Uhrig habló por primera vez en Gran Hermano 2022 de su separación de Walter Festa, el exintendente de Moreno y padre de sus hijas Nina, Mia y Feli, que ella dejó a su cuidado para competir.

En una charla íntima con sus amigas Julieta y Daniela, la ex diputada reconoció que la película que vio en el flamante “viernes de cine”, At Midnight, despertó su melancolía sobre los buenos tiempos junto a Festa.

“¡Ay, no saben cómo extraño! Me agarra desesperación a veces, no quiero ni pensar. Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas. Es por momentos igual, después me acuerdo (de otras cosas) y ya no”, reconoció Romina mientras cocinaba panqueques.

“Ayer por la película me acordé de cuando nos fuimos de viaje con los chicos, con Mía, con los nenes de él. Me re acordaba de lo lindo que la habíamos pasado. Es como que…”, dijo Romina, mientras Julieta le decía que seguramente Festa también la extraña a ella.

ROMINA UHRIGH HABLÓ SOBRE SU SEPARACIÓN DE WALTER FESTA, EL PADRE DE SUS HIJAS

Romina se mostró escéptica ante la suposición de la modelo. “No sé. No creo. Él estaba re bien, lo veías entero. Yo no lo quería atender de lo mal que me ponía y él estaba enterísimo. Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí”, dijo la líder de la semana.

Lejos de su actitud de los últimos cuatro meses, la ex diputada comenzó a abrirse y a revelar datos inéditos sobre su separación. “Él lo re superó y ya lo había superado en casa. Él mismo me lo dijo, que ya había hecho la separación en casa y yo nunca me di cuenta. Muchas cosas me dolieron un montón, que después me enteré de su boca”, dijo, mientras sacaba más panqueques.

Cuando Daniela le hizo notar que Festa la llamó cariñosamente “gorda” en el video de saludos navideños, Romina mantuvo su escepticismo. “Me decía así cuando estábamos en pareja. Pero él apenas se separó de mí, lo primero que sentí es que quería tener libertad para estar con otras minas. Te lo juro”, reveló.

“Siempre fue un hombre de estar… pero nunca le di importancia. Era como que se quería sentir libre en vez de preferir una familia, es lo que presentía yo. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Supuestamente era una amiga, una conocida mía, una compañera. No sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”, cerró Romina, antes de retomar el tema previo de la conversación.