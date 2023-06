Romina Uhrig se la jugó y respondió si Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tuvieron intimidad

Romina Uhrig opinó a fondo sobre los rumores amorosos que unen a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, luego de protagonizar un acalorado ida y vuelta con Yanina Latorre.

La panelista de LAM le preguntó sin filtros sobre su labor como diputada y por la causa de enriquecimiento ilícito que la involucra junto a su marido, Walter Festa.

Poniéndole paños fríos a la contienda, en la que Ángel de Brito también indagó muy filoso a la exparticipante de Gran Hermano, el conductor de LAM le preguntó a Uhrig por la versión de affaire de Julieta y Marcos. Y Romina negó todo.

ROMINA UHRIG HABLÓ DEL RUMOR DE ROMANCE ENTRE MARCOS GINOCCHIO Y JULIETA POGGIO

Ángel de Brito: -¿Marcos y Juli están saliendo?

Romina Uhrig: -No, no, no.

Ángel de Brito: -¿Están teniendo sexo?

Romina Uhrig: -¡Ay, no! Se dicen un montón de cosas...

Ángel de Brito: -Se lo pregunté el otro día al Conejo y se le iluminó la cara, estaba casi por llorar.

Romina Uhrig: -¿A quién no le gustaría? Si tanto nos hicieron la película con Juli y Marcos. Son los dos re lindos.

Ángel de Brito: -¿Te gustan como pareja?

Romina Uhrig: -¡Sí! Re. Ya la gente te lo vende así. Te gusta.