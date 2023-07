Romina Uhrig apuntó contra Yanina Latorre por decir que los políticos mienten y se metió con Diego

Romina Uhrig apuntó contra Yanina Latorre en una nota con LAM por decirle durante su visita al programa que los políticos mienten e hizo un comentario picantísimo sobre Diego.

“Yanina en un momento dijo que todos los políticos son mentirosos y a ella hombre que no es político le mintió”, lanzó la exparticipante de Gran Hermano 2022.

Respecto a su participación en el programa de América, expresó: “Yo sabía dónde me metía y lo que me iban a preguntar pero me sentí como maltratada, no sentí respeto”.

ROMINA UHRIG RESPONDIÓ QUÉ BIENES TIENE A SU NOMBRE

Romina Uhrig respondió qué bienes tiene a su nombre luego de que en LAM le preguntaran acerca de sus ingresos durante su gestión como diputada.

“Yo no tengo ninguna propiedad, solo tengo mi auto y no lo terminé de pagar. Con Walter (su marido) tenemos la casa de Salta y tenía un lote que lo vendimos”, dijo la ex Gran Hermano.