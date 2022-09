Romina Pereiro reveló cómo es el vínculo de sus hijas con Jorge Rial tras la separación: "Se siguen viendo"

Dispuesta a hablar a fondo sobre su pasada relación con Jorge Rial, Romina Pereiro contó si sus hijas, Emma y Violeta, siguen teniendo contacto con el conductor a pesar de su divorcio.

La nutricionista reveló que sus hijas siguen viendo a Jorge, aunque ella se separó hace tiempo de él, y celebró que tengan un vínculo tan estrecho.

"Se siguen viendo y tienen recontra buena relación. Para mí está buenísimo que eso sea así. El vínculo con ellas sigue y es independiente del nuestro", contó Romi en diálogo con Pronto.

CÓMO HACE ROMINA PARA COORDINAR LOS ENCUENTROS ENTRE SUS HIJAS Y JORGE RIAL

"Cuando se quieren ver, hablamos y las pasa a buscar. Si bien no hablamos como antes y es de vez en cuando, Viole tiene su celular y lo llama directamente y arreglan".

"Después él me avisa y si no lo llaman desde mi celu. Está todo bien. Hablan con él independientemente de mí y me parece lo más sano para todos".

"Tuvimos una separación en buenos términos, entonces me parecía importante que la relación de ellas siguiera siempre y cuando ellas quisieran. Se dio así y está bárbaro", cerró Romi, contenta por a continuidad del vínculo entre sus hijas y Jorge.