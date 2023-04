Romina Pereiro recordó cuando bailó con Santiago del Moro en el carnaval: "Estábamos en bolas"

A través de su cuenta de Instagram, Santiago del Moro se volvió viral al mostrar una foto de principios del 2000 cuando bailó en el Carnaval de Gualeguaychú. El conductor de Gran Hermano 2022 recordó con gracia aquella experiencia y ahora Romina Pereiro se sumó.

Por aquellos años la nutricionista y el animador estaban comenzando en los medios en la señal Much Music. “¡Qué lindo recuerdo! Me acuerdo de un montón de cosas. Creo que con Santi en ese momento teníamos la inconciencia que te da la edad y la inexperiencia. La pasamos increíble”, contó ella, en un mensaje que mandó El Club del Moro.

“Nos disfrazaron y nosotros no sabíamos que nos iban a vestir así y nos iban a hacer bailar toda la noche en esa comparsa. La verdad es que nos bancamos con Papelitos todo el recorrido. Santiago la rompió, se sacaba fotos con toda la gente y bailaba”, contó la exesposa de Jorge Rial.

"Nuestros looks fueron muy graciosos. Casi en bolas, bailando como si fuéramos expertos en medio de la comparsa". G-plus

“A mí me habían puesto unos zapatos que, obviamente, me quedaban chicos. Me los saqué y terminé descalza”, rememoró Romina, quien tuvo la misma experiencia.

“Nuestros looks fueron muy graciosos. Casi en bolas, bailando como si fuéramos expertos en medio de la comparsa. Lo pasamos muy bien”, contó, con humor mientras Santiago rememoraba otro de los inconvenientes que tuvo.

“A mí me quedaban grandes las alpargatas que me habían puesto. Ahora me cago de risa de la experiencia, pero en su momento me había shockeado”, cerró.