Romina Pereiro y la infidelidad del papá de sus hijas que terminó con su matrimonio: "Se fue con una chica veinte años menor"

De la mano de Jorge Rial, Romina Pereiro volvió apostar al amor, sin embargo en PH Podemos hablar se abrió a contar la fuerte historia que terminó con su extensa relación con el periodista musical Gustavo Olmedo, con quien tuvo a sus hijas Emma y Violeta.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff quiso saber quiénes había sufrido una infidelidad. “El papá de mis nenas cuando eran muy chiquitas”, recordó, aquel duro momento. “Estuvimos mucho tiempo casados, nos costó un montón tener a las nenas por el tema de la trombofilia. Cuando nace la más chiquita empiezo a sentir algo. ¿Viste cuando no tenés pruebas pero lo olés? Te das cuenta de que la otra persona no está igual. Vos estás maternando, medio en otra, toda hormonal porque había hecho un montón de tratamientos”, relató, sobre la lucha que tuvo para convertirse en madre.

“Un día las nenas estaban jugando, estaba el ipad y lo agarré. Yo siempre necesito saber la verdad y la verdad no llegaba. Las cosas no cerraban y supe la verdad recontra explícitamente en un mail. Ahí le contaba todo a un amigo”, rememoró, sobre aquel episodio que cambió toda su vida. “Yo creo que estas cosas suceden para que uno las encuentre porque no sé si uno es tan valiente como para decir ‘mirá, che te dejo a las dos nenitas’”, reflexionó.

"Nos separamos y él se fue con una chica que tendría veinte años menos que él y le duró seis meses. Fue doloroso porque una mis hijas tenía dos años y la otra tenía ocho meses y la estaba amamantando". G-plus

“Él me lo negó hasta que le empecé a leer el mail. Nos separamos y él se fue con una chica que tendría veinte años menos que él y le duró seis meses. Fue un proceso bastante doloroso porque tenía a mis hijas una con dos años y la otra tenía ocho meses y la estaba amamantando”, contó Romina, sobre la decepción que tuvo. “No entendía lo que pasaba. Todo lo que habíamos luchado finalmente lo teníamos, pero…”, dijo Romina Pereiro, para finalmente contar que hoy tienen una relación cordial. “Hoy estamos bien, fue un proceso, hicimos terapia”, admitió.