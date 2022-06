Romina Pereiro habló del rumor de que está en pareja con un empresario

Al poco tiempo de que a Jorge Rial se lo vinculara con Josefina Pouso tras haber sido vistos en Europa, surgió el rumor de que Romina Pouso también estaría saliendo con alguien.

En medio de la polémica por no haber podido debutar en el programa de Ariel Rodríguez Palacios, la nutricionista habló de su supuesto romance con un empresario.

Además de contar que aún no se habría incorporado al ciclo por un "problema presupuestario", contó si es verdad que está conociendo a alguien o si tras su separación de Jorge sigue soltera.

¿ROMINA PEREIRO ESTÁ SALIENDO CON UN EMPRESARIO?

"Es una mentira enorme eso de que estoy de novia o conociendo a alguien. Estoy sola, solterísima y sin apuros. Así quiero estar por el momento...".

"No sé, no conozco a ningún empresario, no es mi mundo ese. No sé ni de dónde sale eso que dijeron", sentenció en diálogo con la revista Pronto.

De esta manera, Romina desmintió con firmeza la información que Fernando Piaggio dio en LAM.

¡Clarito!