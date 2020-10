Romina Manguel contó su historia de amor con un hombre 20 años menor: "La gente de mi edad está un poco rota"

En PH Podemos hablar la periodista política Romina Manguel (47) se abrió a contar cómo, después de ser madre de dos hijas y del divorcio de su exmarido, decidió volver a apostar al amor de la mano de un colega veinte años menor.

“Es raro decir que estoy de novia. Él es bastante más chico que yo, es casi veinte años más chico y me di cuenta que soy mucho menos prejuiciosa de lo que creía. Y eso está bueno y te hace un poco más libre. Me hace feliz, me divierte, estoy enamorada”, se sinceró.

“La verdad es que no estoy todo el tiempo pensando si cuando esté en el geriátrico él me va a cuidar, cuando yo tenga ochenta y él sesenta. La pasamos bien, y eso no quiere decir que la pasamos bien ahora y listo. El que ‘sea eterno mientras dure’ dejáselo a Caetano Veloso porque yo quiero que sea ‘eterno’. Yo deseo que sea eterno, yo si me enamoro, creo que va a durar para siempre y tengo ganas de vivirlo de esa manera” , aseguró Romina sobre el buen momento sentimental que atraviesa.

"Por supuesto que me critican, pero si me banco las otras, cómo no me voy a bancar esta que me hace tan feliz". G-plus

También la periodista habló de las repercusiones que tuvo su romance y los prejuicios que aún existen sobre la diferencia de edad en una pareja, sobre todo si la mujer es mayor. “Por supuesto que me critican, pero si me banco las otras, cómo no me voy a bancar esta que me hace tan feliz”, señaló. “A mi vieja y mis hijas no le gusta nada. ‘¿Qué necesidad?’, me dice mi mamá. ¿Te peleas con los políticos, haces de todo ¿y para qué esto?’. ¿Qué necesidad de llamar la atención con esto? Pasó y me gusta. Entiendo lo que quiere ella, pero pasó. Creemos que somos más progres de lo que realmente somos y ahí dejamos de ser tan superados. La vamos de algo que no somos”, reflexionó.

"No importan los detalles de cómo lo conocí, lo fui a buscar a la salida del colegio". G-plus

“No importan los detalles, lo fui a buscar a la salida del colegio”, bromeó Romina sin querer pormenorizar en el inicio de su noviazgo y contó cómo llegó a su vida este amor “Me pasó que la gente de mi edad, la gente más grande, está un poco rota. Y yo de repente me encontré con este ser humano que no le importa nada, que me tiene fascinada, que toca la guitarra y cree que las cosas van a estar bien y que todo se puede. Yo soy más de ‘todo va a ser un desastre’, todo un horror y encontrarte con alguien así te da un aire que está buenísimo”, finalizó Romina Manguel, sin ataduras.