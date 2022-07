El romántico saludo de Benjamín Vicuña a Eli Sulichin por su cumpleaños con fotos a los besos

En el primer cumpleaños de Eli Sulichin con Benjamín Vicuña, con quien comenzó a salir a fines del año pasado, el actor utilizó su cuenta de Instagram para hacerle una especial dedicatoria a su novia donde mostró el gran momento sentimental que vive en su romance con la empresaria.

“Feliz cumpleaños”, puso el ex de la China Suárez, que hoy pasa sus días con su novio Rusherking en Disney, junto a imágenes que lo tienen a los besos y abrazos con su pareja, súper acaramelados en un festejo que tuvieron.

Las imáenes del actor son todo un gesto de amor, quien viene mostrando un perfil bajo en su relación con su pareja, a diferencia de la que mantenía con la actriz y con Pampita, quien por estos días disfruta de Ibiza junto a sus hijos y su marido Roberto García Moritán.

EL PEDIDO DE ELI SULICHÍN Y LA BROMA DE BENJAMÍN VICUÑA

A pocos días del final de El Primero de Nosotros, novela de Telefe que tuvo a Benjamín Vicuña como uno de los protagonistas principales, el actor le dio una nota a Diego Poggi, a través de las redes sociales de Telefe, y Eli Sulichin lo sorprendió con un pedido en vivo.

En el tramo final de la entrevista que el periodista le hizo a Vicuña, la novia del actor, quien estaba recostada a pocos metros suyo, le dijo "despedite de la gente". Sin embargo Benjamín le puso humor a la “interrupción” de Sulichin en el vivo y bromeó: "Me dice que pida helado".

Diego Poggi: -¿Con quién viste el capítulo? ¿Estás solo? Me imagino que no…

Benjamín Vicuña: -Estoy con mi novia, que está ahí. Está tirada acá abajo. Si la muestro me mata.

Poggi: - ¿Estás bien, contento? Estás en un buen momento.

Vicuña: -Estoy feliz. Estoy en un súper buen momento, disfrutando de lo que hago. Estoy muy tranquilo, en paz con mis hijos. En un momento de madurez y con el corazón lleno.

Poggi: -Bueno, Benja, te agradecemos. No te queremos quitar más tiempo. Sabemos que estás haciendo más cosas, trabajando, con un montón de proyectos...

Vicuña: -Muchas gracias... ¿Qué? ¿Qué me decís (le pregunta a Eli)?

Eli Sulichin: - Despedite de la gente…

Vicuña: - Me dice que pida helado (bromea y se ríe). No, me dice que me despida de la gente. Y es verdad. Le quiero agradecer a todas las personas que están bancando a esta hora, que bancaron todos estos meses. Les quiero agradecer de corazón. Yo sé cómo disfrutaron la historia, cómo la vivieron y cómo la bancaron.

Fotos: instagram Stories