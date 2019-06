La entrevista intimista de Verónica Lozano a Guillermina Valdés pasó por todos los temas, hasta que el clima se volvió muy emotivo en el momento en que la producción de Cortá por Lozano pasó el romántico mensaje que Marcelo Tinelli le grabó a la madre de Lorenzo. “Te amo muchísimo, te admiro. Sos una excelente compañía en mi vida. Me encanta haber formado esta familia ensamblada tan linda que tenemos con ocho hijos maravillosos, con Mica, Cande, Fran, Dante, Paloma, Juanita, Helena y Lolito. Me encanta compartir la vida con vos, es mucho más feliz desde que te conocí. Me hacés muy bien en todo momento. Te amo mucho”, expresó Marcelo con notable sensibilidad.

Mientras escuchaba a su pareja, Guillermina sonreía sonrojada mientras contenía las lágrimas. Pero llegó un punto en que no resistió más, se largó a llorar y debió secarse las mejillas.

Con el mismo amor, la empresaria devolvió los halagos: “Él es súper cariñoso, súper generoso con el amor...”. Tras quebrarse y darse un respiro, Guillermina afirmó: “No me lo esperaba… Tampoco sé por qué lloro”. Al final, Guillermina Valdés enfatizó el costado no tan conocido de Marcelo Tinelli: “Es una persona muy generosa con el amor que da. Es muy generoso con sus hijos, y creo que tal vez la gente no lo sabe”.

