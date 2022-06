Rodrigo Vagoneta reveló que no hubo alcohol en su boda: "Mis amigos me apoyaron"

El casamiento de Rodrigo Vagoneta Rodríguez (49) fue noticia porque el humorista logró que su boda con Jennifer Márquez (32) sea ¡todo de canje!, pero también porque no hubo alcohol en la fiesta.

"No hubo alcohol en la fiesta. Mis papás me decían 'pero los tíos toman vino, Rodrigo'. Pero yo les decía 'no voy a hacer una cerveza party'", contó el humorista en Todas las tardes.

"Mis amigos también. Ellos vinieron sin las esposas ni los chicos porque no entrábamos, y me decían 'no importa, Rodri. Si hay alcohol tomamos, y si no hay no tomamos'. Me apoyaron", destacó el padre de Benicio (6), fruto de su relación de ocho años con su flamante esposa.

Al final, Rodrigo Vagoneta se sinceró respecto del gesto que tuvieron sus amigos en su casamiento al no tomar bebidas alcoholicas: "Que se diviertan sin alcohol. Yo aprendí a divertirme sin alcohol".

LA CRUDA REFLEXIÓN DE RODRIGO VAGONETA POR SU LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

"Cuando estaba con consumo decía '¿qué voy a hacer el día que me case cuando llegue al lecho nupcial? porque voy a estar roto...'. Yo antes hacía eso, me conozco", reconoció Rodrigo Vagoneta sin tapujos.

"Ahora soy mucho más feliz que antes, tengo mucha más libertad", concluyó al referirse a su vida familiar lejos de las tentaciones.