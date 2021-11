Rodrigo Tapari, emocionado al recordar cómo dejó su adicción al alcohol por su hija: “La vi a los 6 años pidiendo ayuda, creía que nos matábamos”

La exitosa etapa de Rodrigo Tapari en Ráfaga sumió al cantante en una adicción al alcohol que casi destruyó su vida, en particular su relación de décadas con su esposa y su pequeña hija, a la que encontró pidiendo ayuda a un tercero porque creía que sus padres “se iba a matar”.

“Hemos atravesado muchas cosas malas. Yo siempre cuento que como hombre me porté muy mal con ella”, dijo Tapari en Almorzando con Mirtha Legrand, y cuando Leonor Benedetto quiso saber por qué, respondió: “fui un hombre muy infiel”.

“Fue en un momento de una vorágine de trabajo donde yo era totalmente desconocido para mí, yo no tomaba y empecé a tomar. Conté con tu abuela que me hice alcohólico, empecé a consumir whisky, y me descontrolé, fue algo que superó mi control, perdí el control de mi vida”, agregó.

RODRIGO TAPARI CONTÓ CÓMO LOGRÓ DEJAR DE LADO SU ADICCIÓN AL ACOHOL

A la hora de explicar cómo fue que cayó en su adicción, Tapari consideró que “fue quizá por la falta de experiencia”. “Yo me crié en un lugar muy humilde, empecé a trabajar a los doce años de peón de albañil. Muchas veces me tocó salir a juntar cosas de la calle, lo que sea, para comprar harina, yerba. Yo me acuerdo que iba a pedir el cebo a la carnicería, que te lo regalaban, para hacer tortas fritas y mate cocido, y vivíamos a eso”, dijo.

“Entonces, cuando me llega todo esto de la música con Ráfaga, que logro entrar en un grupo reconocido y empiezo a viajar por el mundo, se me fue, no lo pude controlar, era totalmente desconocido para mí. Era muy fácil, y eso me llevó a perder el control”, agregó el cantante, que este año participó de La Academia de ShowMatch.

Ante una pregunta de Juana Viale, Rodrigo contó qué fue lo que lo hizo reaccionar y tomar las riendas de mi vida. “Fue mi hija. Hoy ella tiene 14 años, cumple 15 el año que viene y es el amor de mi vida junto a mi esposa y mi hijo recién nacido, Mateo. Me emociona contar esto, pero sí, fue mi hija. La vi a sus 6 años pidiendo ayuda porque decía que nosotros nos íbamos a matar, que nos íbamos a separar”, reveló.

“Pedía ayuda a una persona que no éramos nosotros, los padres, y ese día sentí que estaba perdiendo el control de todo. Creo que el problema empieza cuando uno pierde el control. Mientras tenés el control, va todo bien. Hace un rato entregué mi celular, que hoy puede ver mi esposa y mi hija, pero hace unos años yo era una bomba de tiempo con mi celular”, agregó Rodrigo antes de contar cómo superó definitivamente su problema.

“Cuando me encuentro en esa situación con mi hija ahí decidí poner un freno y empezar a mirar desde afuera y qué es lo que quería con mi familia. Y en el primer viaje que hago a Estados Unidos en el 2015 me encuentro con un matrimonio que son primos de mi esposa, que son cristianos, y me encontré con la familia que yo quería tener. Estuve noches llorando con ellos, y les pregunté cómo llegaron a estar tan bien y me invitaron a la Iglesia y de ahí al día de hoy le entregué mi vida a Dios y todo cambió”, concluyó emocionado”, concluyó Rodrigo Tapari sobre su adicción al alcohol.