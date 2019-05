A principio de año, luego de su paso por el mundo del espectáculo tras encarnar al cantante "El Potro" Rodrigo Bueno en el cine, Rodrigo Romero se convirtió en el foco de una lamentable noticia: su exmujer, Macarena Vega, con quien tuvo dos de sus tres hijos, Ryan y Romeo, acudió a la Justicia para denunciarlo por violencia de género. Del mismo modo, la joven lo denunció en los medios con testimonios desgarradores.

"Tuvimos muchas peleas, llegó a romperme la naríz. En la última discusión fuerte me estuvo pegando tres días", dijo Macarena en Los Ángeles de la Mañana, alarmando con su mensaje.

"En enero de este año sufrí una denuncia de mi exmujer, la madre de mis hijos. Y digo sufrí porque realmente la padecí", comenzó diciendo. G-plus

En ese entonces, Romero se mantuvo en silencio. Incluso le había puesto privacidad a su cuenta de Instagram para evitar exponerse. Sin embargo, el tiempo pasó y a cuatro meses de la grave denuncia, Rodrigo rompió el hermetismo a través de un extenso video, en el que se refirió a la acusación de la mamá de dos de sus hijos.

"Hola amigos y amigas de Instagram. Sé que hace mucho que no subo un video. La realidad es que me he mantenido un poco al margen de lo que son las redes y de lo que es la parte mediática, por motivos obvios. En enero de este año sufrí una denuncia de mi exmujer, la madre de mis hijos. Y digo sufrí porque realmente la padecí, fueron meses durísimos, no solamente para mí sino para la gente que me rodea, mi familia, mis hijos, mis amigos. No la hemos pasado nada bien. Hoy en día las cosas se están solucionando, gracias a Dios. Mi exmujer tuvo la posibilidad de retractarse en la Justicia, dar su versión y explicar por qué hizo lo que hizo. También lo hizo mediáticamente, pero es no garpa, por eso no tuvo mucha difusión", comenzó diciendo el cordobés.

"Mi exmujer tuvo la posibilidad de retractarse en la Justicia, dar su versión y explicar por qué hizo lo que hizo. También lo hizo mediáticamente, pero es no garpa, por eso no tuvo mucha difusión". G-plus

Luego, hizo una fuerte crítica sobre los medios de comunicación y la prensa: "El año pasado tuve la oportunidad de pasearme por más de un programa y pude percibir lo que es esta picadora de carne, que son los medios. En donde garpa muchísimo hacer pedazo a una persona, mancharla por completo, sin importar absolutamente nada, sin tener conciencia alguna que no solo se lastima a la persona de la que están hablando sino también a los seres queridos que a uno lo rodean".

Más sobre este tema Grave denuncia de la exmujer de Rodrigo Romero por violencia de género: "Me insultó y me ahorcó"

"No salí en su momento a dar declaraciones porque me pareció lo mejor no hacer una novela de semejante estupidez, como lo estaban haciendo. Es por eso que en ese momento me llamaron de todos lados y cuando ella se retractó no me llamaron de ningún lado. Mi intención no es hacer una novela de eso, primero y principal porque tengo tres hijos, que miran la tele, mi hija mayor lee perfectamente, me sigue por Instagram, por el Instagram de su mamá, y lee cada comentario que le ponen a papá. Por eso decidí mantenerme al margen y poner mi energía para arreglar mis asuntos personales, para en un futuro tratar de venderles un artista".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!