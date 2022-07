Rodrigo De Paul: un especialista en comunicación no verbal dice que oculta información

La entrevista de Rodrigo de Paul en la que habló a fondo sobre su noviazgo con Tini Stoessel y su separación de Camila Homs, generó mucho debate y polémica, y además dejó la conclusión de un experto en comunicación no verbal de que el socio de Lionel Messi en la Selección Argentina "oculta información".

Es que Hugo Lescano analizó una mueca del crack de surgido de Racing Club, en momentos en que De Paul contaba cuándo conoció a Stoessel, y explicó: "Que se afine los labios, esa unidad de acción, implica que él tiene más información y no la dice".

"Pero no solo eso. El tiene un leve movimiento con los hombros que cuando una persona dice que algo es cierto, en realidad está diciendo que no. Justo en esa frase habla del tiempo en que conoció Tini, que si su mujer estaba embarazada, y cierra la boca… Como diciendo 'tengo más cosas para decir y pero no las puedo decir acá'", continuó el licenciado.

"¿Podemos decir que miente? Lo que podemos decir es que oculta información. Que sabe más cosas que no está revelando en esta entrevista. Por lo demás podemos hacer hipótesis, pero está ocultando información", cerró el experto en comunicación sobre Rodrigo de Paul.

EL GESTO INVOLUNTARIO DE RODRIGO DE PAUL AL HABLAR DEL TRATO MEDIÁTICO

En otro fragmento de la entrevista de Rodrigo de Paul con Guillermo Andino y María Belén Ludueña, el especialista en comunicación no verbal Hugo Lescano analizó el instante en que el novio de Tini Stoessel se quejaba de que lo estaban "tratando de llevar a un lugar que no merece".

"El chasquido es un alternante. Cuando tenemos algo que estamos pensando si decir o no. Por eso el 'eh'. El cerebro busca nuevos recursos para ver qué decir. Él decide no decirlo, por eso se va para atrás, se inclina. Es la decisión de no decir algo que están preguntando", aclaró.

Al final, Hugo Lescano ponderó la actitud de Rodrigo de Paul: "No podemos decir que él está nervioso porque él ya sabía que le iban a preguntar".