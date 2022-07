Rodrigo de Paul reveló que Tini Stoessel y Camila Homs compartieron una videollamada: cómo fue el momento

La decisión de Rodrigo de Paul de hablar a fondo por primera vez de su noviazgo con Tini Stoessel fue la oportunidad de aclarar cómo se lleva con Camila Homs, al punto de revelar que la madre de sus hijos ya conoció a su nueva pareja.

"El otro día yo hice videollamada porque llegó Tini a Madrid, hablamos con mi hija, que la vio y estaba Cami. Mi hija desfilaba, Cami la enfocaba, nosotros de acá la aplaudíamos. Es todo súper normal y súper claro", contó en diálogo por Zoom con América Noticias.

Entonces, enfatizó: "Acá es todo súper claro con mi relación que tengo con Camila, que es la madre de mis hijos. No nos llevamos mal para nada. Nos escribimos, nos hablamos, si Cami necesita algo sabe que puede contar conmigo, y yo lo mismo. Ella está rehaciendo su vida y yo la mía".

RODRIGO DE PAUL Y SU RELACIÓN CON EL NOVIO DE CAMILA HOMS

En ese punto, habló de la nueva pareja de Camila Homs: "Yo no lo conozco, pero estaba en el cumpleaños de mi hijo. Yo obvio no pude estar porque estaba de pretemporada, pero estaba mi mamá, mi papá, mis amigos. Y sé cómo es él con mis hijos".

"A veces mi hija me llama, y no lo nombra, por ahí porque se olvida el nombre. No hay ningún problema", cerró Rodrigo de Paul.