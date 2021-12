Rodrigo Lussich reveló el furioso mensaje que le envió Noelia Marzol: "La bloqueé porque me deseó que me vuelva todo lo malo"

Aunque la final de La Academia de ShowMatch fue hace dos semanas, todavía quedaron en el aire varias polémicas. Rodrigo Lussich contó en Intrusos que recibió una catarata de mensajes de Noelia Marzol, tras su triunfo y el de Jony Lazarte en el reality, molesta por los picantes comentarios del animador.

“Noelia Marzol se enojó mucho conmigo porque yo a la hora de titular y hacer el pos del final de La Academia titulé que el ganador era Jonatan Lazarte porque creo que era el elegido de Tinelli. Es el que estuvo desde el comienzo, el que remó el programa como muchos no se lo remaron”, contó, sobre su visión del triunfo de la pareja.

“Marcelo Tinelli quiso que gane Jonatan Lazarte, lo que no sindicaba que no quería que gane Noelia Marzol. Para mí el título fue el triunfo de él. Por eso, Noelia Marzol me escribió una sarta de barbaridades”, aseguró, mientras Adrián Pallares lanzaba un picante pedido. “Sería hermoso que las leyeras para que sepamos cuál es su verdadero pensamiento”, se despachó.

"Me escribió una sarta de barbaridades donde me deseó que me vuelva todo lo malo que yo doy. Yo le deseo el doble de lo que ella me desea a mí. Ahí la bloqueé directamente". G-plus

La furia de Noelia Marzol con Rodrigo Lussich

“Me escribió una sarta de barbaridades donde me deseó que me vuelva todo lo malo que yo doy. Como corolario de eso, dijo que yo merecía en la vida que todo me vuelva. Yo le deseo el doble de lo que ella me desea a mí. Ahí la bloqueé directamente”, lanzó el conductor, súper polémico.

“Me pareció que el mensaje tenía un tono de agresividad y de enojo que ni siquiera ameritaba un pedido de disculpas, que hago públicamente en caso que haya sido tan duro, pero me pareció injustificada la reacción. Por lo tanto yo, como hago con las redes, prefiero bloquear. No tengo nada que discutir con Noelia Marzol”, aseveró.

"Me dijo que potenciaba un debate en donde yo la menospreciaba y la tiraba abajo. Me parece que Noelia estaba desorbitada". G-plus

“Dijo que yo potenciaba un debate en donde yo la menospreciaba, la tiraba abajo y me decía que por suerte tenía compañeras que supieron valorarla, como si yo no lo hiciera. Entiendo todo los egos que uno tiene, los enojos, pero me pareció que el planteo y el final, donde me deseaba que vuelva todo lo que yo hago, prefería dejarlo ahí. Me parece que Noelia estaba desorbitada”, concluyó, picantísimo.