Rodrigo Lussich, picante al ver el descargo de Mariano Martínez negando el romance con Silvina Escudero: "Está muy chacabuco"

El viernes pasado, la presencia de un misterioso hombre detrás de escena en Los Mammones volvió a encender la versión de romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez, dado que algunos medios y en las redes sociales dejaron entrever que el caballero en cuestión era el actor.

"Mariano Martínez fue a verla entre bambalinas", disparó Rodrigo Lussich, con la imagen en la pantalla de Intrusos. Pero la noche de ese viernes, Martínez sorprendió al grabar unos videos desmintiendo con firmeza estar iniciando una situación amorosa con la panelista de Jey Mammon.

"No es verdad lo de Silvia Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco más que cuando fui a hacer la entrevista, en la que todo fue re cordial. No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona", dijo el actor en una parte del descargo que subió a Instagram Stories que, inesperadamente, le valió para nuevas y filosas opiniones sobre su aspecto.

"Mariano Martínez está muy chacabuco. ¿Qué pasa con Mariano Martínez?", disparó Rodrigo Lussich. G-plus

"Vamos a tratar de resolver este misterio: ¿hay romance entre Mariano Martínez y Silvina Escudero? Nosotros mostramos esta imagen y fue el propio Jey el que dijo que había ‘alguien’. Tenemos la palabra de Silvina y, lo que fue más raro, el descargo de Mariano Martínez", dijo Adrián Pallares en Intrusos, antes de ver el material, mientras por lo bajo Paula Varela acotó: "Está muy ‘caiduchi’".

"Estaba destruido. Cada vez que me acuerdo de la cara, digo '¿por qué no esperó a estar más espléndido?'", arremetió Paula Varela. G-plus

Recogiendo el guante con la ironía y agudeza que lo caracteriza, Lussich arremetió: "Mariano Martínez está muy chacabuco. ¿Qué pasa con Mariano Martínez?".

Transcurridos unos minutos de debate, Paula se tentó y volvió a sorprender con una lapidaria observación sobre la cara de Mariano Martínez en el descargo sobre Silvina Escudero: "Estaba destruido. Cada vez que me acuerdo de la cara, digo ‘¿por qué no esperó a estar más espléndido?’".