Rodrigo Lussich, picante con Soledad Pastorutti tras ser relacionada con una participante de La Voz: "Sole, te queremos pero en esta no te podemos bancar"

Luego de la polémica que se generó en La Voz Argentina luego de que Soledad Pastorutti eligiera a una participante con quien ya tenía un vínculo, Rodrigo Lussich analizó el tema en Intrusos y fue contundente con su opinión.

La primera en tomar la palabra fue Paula Varela: “Me duele contar esto porque la quiero a La Sole, pero hay que contar la verdad. Ellas se conocen de Tandil porque Sole es amiga de la mamá de esta nena que se llama Josefina Arenas”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Hay muchísimas fotos que pudimos capturar donde se ve que hay una gran amistad y esta información nos llega de gente que los conoce. Entonces lo que indignó ayer es que la jurado se diera vuelta por más de que no le haya cerrado la audición por más que sus compañeros no lo hicieran”.

Más sobre este tema La nueva polémica por una participante de La Voz Argentina relacionada a un jurado: "Hay fotos de La Sole junto a toda su familia"

Por último, Lussich cerró, tajante: “Dale Sole, te queremos, pero en esta no te podemos bancar. Lo que pasó fue legal pero no es legítimo. Está mal pero no tan mal diría Guido Kaczka“.