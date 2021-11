Rodrigo Lussich fulminó a Mauro Icardi: "El tipo que no tuvo códigos con su amigo, ahora no lo tiene con su esposa"

Rodrigo Lussich fue picantísimo con Mauro Icardi y recordó la famosa icardeada a Maxi López. En Intrusos, el conductor fulminó al futbolista tras el escándalo con Wanda Nara por la China Suárez.

“¿Se sorprenden tanto de un tipo sin códigos? Que en realidad no los tuvo con Maxi López hace unos años cuando empezó toda esta historia, una historia que empezó con gente que rompió códigos y lo sigue haciendo”, analizó tajante el periodista.

Luego, Lussich continuó: “A mí no me cuenten ese cuento rosa, Wanda Nara estaba podrida de ser cornuda porque Maxi López era un garca que la cagaba con Dios y medio mundo, eso no me cabe duda”.

"Hoy el tipo que no tuvo código con el amigo no los tiene con la mujer que le sacó al amigo, es el mismo sin códigos de siempre". G-plus

“Que lo quieran transformar en un cuento en el que él la salvó, divino, pero también hubo una historia ahí sin códigos. Hoy el tipo que no tuvo código con el amigo no los tiene con la mujer que le sacó al amigo, es el mismo sin códigos de siempre”, finalizó Rodrigo.

KARINA IAVÍCOLI CONTÓ CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE WANDA Y MAURO ICARDI

Karina Iavícoli habló de Wanda Nara y Mauro Icardi y reveló que en realidad no se reconciliaron. “La situación de él es complicada porque tiene la presión de Wanda y del laburo”, comenzó explicando en Intrusos.

“Ellos no están reconciliados, que él haya subido ese posteo machirulo es mentira, ella volvió porque lo tiene que bancar un poco para que él levante el ánimo y se ponga las pilas en lo laboral pero Wanda está viendo qué es lo que va a hacer”, finalizó la panelista.