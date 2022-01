Rodrigo Lussich y la foto de Susana Giménez sin maquillaje: "Es Robin Williams en Papá por siempre"

A su regreso de París, donde entrevistó a Wanda Nara y Mauro Icardi para un especial de una plataforma de streaming, Susana Giménez volvió a su mansión de San Ignacio, en Uruguay, para pasar allí el verano.

Desde su casa, la diva de los teléfonos publicó una story sin maquillaje en la que se la ve leyendo un libro de Ken Follet, sobre el que se manifestó “atrapadísima”; aunque luego se arrepintió y la borró.

En Intrusos, Rodrigo Lussich incluyó este episodio en Los Escandalones y no dudó un segundo en apuntar contra Su por su costumbre de publicar y luego borrar las fotos, debido posiblemente a la confusión que mantiene con su teléfono desde hace años.

Más sobre este tema Explosiva crítica de Edith Hermida contra Susana Giménez: "Hacerse la estúpida no está bueno"

RODRIGO LUSSICH OPINÓ SPBRE LA FOTO SIN MAQUILLAJE DE SUSANA GIMÉNEZ

“Esta foto llamó mucho la atención en las redes. Susana: no apto para impresionables”, señaló el co conductor de Intrusos frente a la postal. Está leyendo un best seller que parece que es un éxito. A ella le gustan mucho los thrillers y aquí está a cara lavada”, agregó.

“¿Por qué le han caído tanto a Susana por esta foto? ¿Qué se hizo en la carita? ¿Quién le hizo la carita? ¿Quién le sacó la foto?”, preguntó Lussich, mientras Maite Peñoñori señalaba que a la diva “nunca le queda en claro si la foto se subió o no se subió”.

“Todo el mundo quiere leer el libro que está leyendo Susana. ¿Sabés lo que van a vender de este libro que es un best seller mundial?”, se preguntó Lussich al aire, antes de lanzar una de sus clásicas comparaciones. “Susana está muy Robin Williams en Papá por siempre, o Ms. Doubtfire”, cerró Rodrigo ante la risa del resto del panel.