Rocío Oliva arremetió contra la versión de que Maradona tomaba '40 cervezas por día cuando estaba con ella': "En México no estaba conmigo"

El martes por la noche, a Diego Maradona (60) le removieron un hematoma subdural en la Clínica Olivos. La operación resultó exitosa y actualmente el exfutbolista se encuentra internado, en observación y cumpliendo reposo.

En ese marco, en Intrusos dieron detalles de un tenso momento que habría vivido Dalma Maradona con su hermana Jana, con quien habría intercambiado fuertes reproches sobre la salud de su padre. Incluso, contaron en el programa de Jorge Rial que la actriz le habría negado un abrazo a Jana, luego de que el médico saliera a decirle al clan que la cirugía salió bien.

"En medio de ese diálogo con Dalma, Jana le dice ‘ustedes lo ven mal, pero yo lo vi peor, porque de tomarse 40 cervezas por día con Rocío Oliva, hoy no toma más de cuatro’”, expusieron en Intrusos, involucrando a la expareja de Maradona en su problema con el alcohol.

A casi dos años de separarse de Diego, pero envuelta en el escándalo, Rocío fue consultada por el tema en Implacables y terminó dándole un palito a Verónica Ojeda.

"De Diego sé lo que sale en los medios. Es verdad que hablé con Claudia (Villafaña) y me puse a disposición, en caso de que necesiten algo para Diego. Nada más. Me involucré una sola vez en este tema y me salieron a desmentir. Trato de mantenerme al margen. Quiero que él esté bien, pero como no soy más la pareja, creo que no corresponde", le dijo Oliva al notero Diego Bouvet.

Atento a sus palabras, el cronista le comentó:"Verónica Ojeda dijo que no creía en tus lágrimas de cocodrilo, que no tenías que opinar". Sin ánimo de confrontar, la panelista de Polémica en el bar respondió: "Cada uno tiene su pensamiento, sabe lo que hace y somos todos grandes. Creo que este no es el momento de llevar, traer…".

Más picante contextualizado delicadas versiones, el notero agregó: "Dijeron que cuando estaba con vos tomaba litros de cerveza y que ahora está más tranquilo, que no toma tanto alcohol. ¿Cómo te cae eso a vos?".

Ante ese tema, Rocío Oliva contestó desligándose de tan grave acusación y puso en escena, indirectamente, a Ojeda, al hacer alusión al video que salió a la luz de Diego Maradona bailando con Verónica, pasado de copas en un festejo y bajándose los pantalones, de cuando el Diez fue DT en México y ya no era su pareja. "Te respondo con esto: en México, no estaba conmigo, cuando se bajaba los pantalones y lo veíamos en ese estado", resumió Rocío Oliva, con contundencia.