Rocío Moreno, ex de Paulo Londra, habló de su polémica separación: "Estamos con abogados"

Un nuevo escándalo estalló en los medios luego de que Rocío Moreno, ex de Paula Londra de quien tiene a Isabella (1) y espera su segundo hijo para febrero, hablara de su polémica separación del cantante.

Cursando la última etapa del embarazo, Rocío volcó sus sentimientos en una nota que dio para Intrusos: “Paulo es un poco delicado, no tenemos mucho contacto con él, dice que porque no tenía mucha señal en el celular. Imaginate que me enteré de que no está en el país y que andaba por Los Ángeles (Estados Unidos) por las redes. Y ahí es cuando se empezaron a limitar las llamadas y las preguntas por la bebé o por mi embarazo”.

“En este último tiempo tuvimos muchas crisis. La verdad es que las consideraba como una crisis más, pero me sorprende este abandono y dejarnos, de un día para el otro, sin avisarnos ni dónde está, ni cuándo vuelve”, agregó.

Por último, la entrevistada reveló que va a recurrir a la Justicia: “Llegó un momento que estuve muy cansada y ya no sabía qué hacer. Y hoy estamos con abogados, no porque es lo que quiero, sino por él así lo quiso”.

LAS RAZONES DE LA SEPARACIÓN DE PAULO LONDRA Y ROCIO MORENO

En su duro relato, la joven aseguró: “Recuerdo una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana”.

“No creo que sea susto, tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, explicó a Teleshow sobre los motivos.

En la entrevista, Moreno contó por qué no hay vuelta atrás con Paulo, de quien desconoce si estará en su parto: “No estuvo antes, cuando lo necesité. No es algo que espero. Dadas las circunstancias hoy en día me doy cuenta de que muchas situaciones no se pueden naturalizar”.

“Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo: no puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias, con 17 de presión, por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia”, cerró Rocío, contundente.