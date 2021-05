Rocío Marengo y la tajante condición de su novio para participar en La Academia: "Lo único que me pidió es que no bese a mi bailarín"

Feliz por su presente sentimental de la mano de Eduardo Fort, Rocío Marengo debutó en la pista de La Academia de ShowMatch decidida a dejarlo todo. Sin embargo, hay una condición en sus performances que va a seguir al pie de la letra.

Así lo dejó en claro la propia participante luego de que Marcelo Tinelli le pidiera que su pareja venga a alentarla al estudio: “Sí, va a venir”, comenzó diciendo.

Y aclaró, contundente: “Lo único que me pidió, y ya lo digo, es que no haya beso. No puedo besar. Yo ya besé en esta pista. A mi novio si lo puedo besar pero a mi bailarín, no. Disculpame Nacho (Pérez Cortés, su partenaire). Lo único que me pidió, pobre hombre, y bastante que me banca”.

¡Clarito!