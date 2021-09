Rocío Marengo reveló el explosivo motivo por el que Jorge Rial la "freezó" en Intrusos: "Era porque estaba con Loly y estaba celosa"

Rocío Marengo dio a conocer el explosivo motivo por el que cree que Jorge Rial la "freezó" en Intrusos. En Los Ángeles de la Mañana, la participante de La Academia contó los conflictos históricos que tuvo con Mariana Loly Antoniale en los inicios de su carrera y relacionó la mala relación que tenían como colegas con la decisión del periodista de no invitarla más a su programa.

“¿Por qué Rial te odiaba y te freezó, qué había pasado?”, le preguntó Ángel de Brito en la emisión de eltrece y la pareja de Eduardo Fort respondió: “Porque yo soy muy agradecida con la gente que me sumó en mi carrera, las veces que fui a su programa a mí me sumaba un montón para estar vigente en el medio. Nos ayudaba a todas ir a Intrusos”.

En el móvil, Marengo explicó por qué involucró a la modelo en esta polémica: “Yo creo que me freezaron porque en esa época que él estaba en pareja con Loly, ella le debe haber hablado mal de mí y Rial no me invitaba a su programa o quizás ella estaba celosa de mí. Loly y Jésica Cirio me bajaban de los desfiles”.