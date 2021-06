Rocío Marengo relató que sufrió maltrato en MasterChef: "Germán Martitegui era agresivo, me gritó y eso no lo pusieron al aire"

El recuerdo de Rocío Marengo de su paso por MasterChef Celebrity no es para nada positivo, al punto que en una entrevista con Ciudad había afirmado: "Sufrí un montón, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda".

Aunque ya con la herida más cicatrizada, la actual participante de La Academia dejó de lado la bronca para contar la trastienda del reality culinaro y su tensa relación con Germán Martitegui. "Si me humillan, me hacen llorar y eso sale al aire yo no digo nada. Ahora, si me humillan y no lo ponen al aire parece que lloro porque pasó una mosca volando. Eso es lo que a mí no me gustó", protestó en Implacables.

"Ahora que los veo me parece que fue hace tanto… tengo que reconocer que Donato de Santis y Damián Betular tienen el perfil de jurados buenos y fueron buenos. Pero al que se le iba la mano con las cosas que me decía era Martitegui, que no es actor y pobrecito trataba de hacer lo mejor, pero en la búsqueda de palabras para hacerme llorar se le iba la mano, se desubicaba. Por eso no salía al aire", explicó.

"Al que se le iba la mano con las cosas que me decía era Martitegui, que no es actor y pobrecito trataba de hacer lo mejor, pero en la búsqueda de palabras para hacerme llorar se le iba la mano, se desubicaba. Por eso no salía al aire", G-plus

En ese punto, recordó: "Una vez me gritó ‘callate y cociná’, y eso no salió al aire. Yo estaba hablando con el Mono de Kapanga".

De todas formas, al final Rocío Marengo comprendió a Germán Martitegui y de alguna forma lo disculpó: "La verdad es que pobre Germán, es un chef al que lo pusieron a actuar y se le fue de las manos. Ahora que pasó el tiempo hasta lo puedo ver, el señor hizo lo que pudo porque no es actor. Pero la producción tiene que entender que se le iba la mano, porque era re agresivo".