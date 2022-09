Rocío Marengo habló de su fuerte deseo de tener un hijo, sin tener una pareja: "Hay muchas maneras de ser mamá"

A días de haber regresado de Río de Janeiro con su mamá, Rocío Marengo abrió su corazón y habló a fondo sobre sus fuertes deseos de ser mamá.

La modelo, que se separó de Eduardo Fort, dejó muy en claro que no estar en pareja jamás será un impedimento para cumplir su sueño de tener un hijo.

Y remarcó que aunque sabe que no será fácil ser mamá soltera, hoy por hoy se siente "preparada" para afrontar todo lo que viene.

ROCÍO MARENGO HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SUS GANAS DE SER MADRE

"Yo hice una fertilización in vitro. Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos".

"Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con resultados como me encontré. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá”, reflexionó en diálogo con Chilevisión, haciendo hincapié en que volverá a intentar quedar embarazada.

