Rocío Marengo se defendió de las críticas por no acompañar a Eduardo Fort: "Sigo en Miami descansando porque tengo un año de mucho trabajo"

Las vacaciones de Rocío Marengo en Miami, en momentos en que Eduardo Fort está en Buenos Aires acompañando a Martita y Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez, generó fuertes críticas en redes sociales contra la actriz y ella se defendió.

"Sigo en Miami descansando porque tengo un año de mucho trabajo y exposición", justificó Marengo en diálogo con Ciudad.

Por otra parte, consultada sobre su relación con el hermano mayor de Ricardo Fort en medio de fuertes versiones de crisis, Rocío explicó: "Sigo eligiendo el silencio por amor y respeto. Para mí ni corresponde hablar en un momento así".

La misma postura prudente que había adoptado el miércoles, cuando tras la trágica decisión de Gustavo Martínez de quitarse la vida aclaró a este sitio: "No me voy a referir al tema".

EL POSTEO DE ROCÍO MARENGO QUE DESATÓ RUMORES DE CRISIS CON EDUARDO FORT

Dos semanas atrás, Rocío Marengo había desatado especulaciones de crisis con Eduardo Fort, luego de hacer un llamativo posteo en Stories.

"No quiero escuchar el 'te lo dije', por favor. ¡Yo creí que iba a poder, perdón! Me lastimé mucho. Yo no lo merecía. ¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz!", había expresado Marengo.