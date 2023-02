Roccasalvo comparó a Débora D´Amato con Luciana Salazar: "No se puede vivir esperando que alguien te mantenga"

Una entrevista que Luciana Salazar le brindó a Implacables, en la que hizo referencia a que ella sola cría a su hija Matilda, despertó la curiosidad de la conductora, Susana Roccasalvo, que comparó su caso con el de Débora D´Amato, madre soltera de dos niñas, Lola y Charo.

“Seguimos todos sin entender”, dijo Roccasalvo, tratando de entender el encendido reclamo que Salazar le hace a Redrado en todas las entrevistas que brinda, y que llevó al plano judicial, logrando que le embarguen las cuentas bancarias al economista.

“Obviamente, él le habrá dicho que la acompañaba si esa era su necesidad”, dijo Roccasalvo, empatizando con la situación de Redrado. “Ustedes saben que ella no puso el cuerpo, hizo un embarazo subrrogado que sale una fortuna. Seguramente él la ayudó”, agregó, y recalcó: “Lo que no se entiende que ella le haya hecho firmar”.

“Él no es el padre, pero, además, no es el primer padre que siendo natural o biológico no se hace cargo. Con su situación, que es acomodada, no sé por qué sigue reclamando con un tipo que, al parecer, no quiere hacerse cargo”, dijo, por su parte, Daniel Gómez Rinaldi.

SUSANA ROCCASALVO TRAZÓ UN PARALELISMO ENTRE LA MATERNIDAD DE DÉBORA D´AMATO Y LUCIANA SALAZAR

“No es la única que tiene la convicción de ser madre: está Débora D´Amato”, dijo de pronto Roccasalvo. “Es la decisión de una mujer, no se puede vivir esperando que alguien te mantenga para que vos puedas tener una hija. No es así, pero, bueno, es la nueva moda, parece ser, de algunas mujeres”, agregó.

“Esto no es una crítica destructiva hacia Luciana, pero no lo podemos entender. Una es madre porque quiere serlo en las buenas y en las malas, con poco dinero o con mucho dinero. Es madre”, recalcó la conductora.

“En la nota dijo ‘De Matilda me ocupo sola’… ¡Como todas las madres! Uno tiene un hijo para que se lo cuide su madre, su tía, su hermana. Una tiene un hijo para criarlo sola, por eso, si no te da el piné, tené un solo hijo, de la forma que sea, y se terminó”, agregó Susana.

“Yo no escucho a otras mujeres públicas que estén siendo madres, como el caso de Débora, que ha puesto su cuerpo, aunque hay otras que no pueden por motivos de salud. Crialo y se terminó. Es todo muy raro, muy raro”, cerró la conductora antes de pasar a la siguiente nota.