El ex Sumo se instaló en el barrio de Harlem con un amigo, donde se dedicará de lleno a la música. Su palabra.

La vida de Roberto Pettinato (63) siempre se debatió entre su profesión de periodista y su pasión por la música, y el primer gran paso fue cuando en 1982 pasó de ser redactor de la revista Expreso Imaginario a integrarse como saxofonista a Sumo. Entre idas y vueltas, Pettinato volvió a optar por el arte.

Así lo reconoció Roberto en diálogo con Ángel de Brito, a cuento del accidente que sufrió su hijo Felipe (25) con la batería de un cigarrillo electrónico. “Roberto está viviendo en Estados Unidos, pero me dijo que vino especialmente a ver a Felipe. Él me contó que se va a radicar allá y que ya tiene un departamento en Harlem”. Acto seguido, el periodista agregó: “Además del disco que está grabando, está tocando el saxo a la gorra en el Central Park. Me contó que en 25 minutos recaudó 30 dólares”.

Por otra parte, Roberto habló con Clarín y reflexionó con ironía: "Nunca viví algo tan gracioso como que la gente te aplauda y te ponga dinero. Ahora soy un ser libre de ataduras. (...) Insólitamente la descomposición del país me devolvió a la música, y si no lo hago en esta vida, no puedo arriesgarme a reencarnar en un food truck". En concreto, el multifacético músico trabaja en el famoso club de jazz Harlem Minton’s, del Cecil Hotel.

Además, Pettinato contó que recibió propuestas para trabajar en la televisión de Miami y México, aunque las dejó en estudio: "Eso se verá después, pero estar, están". Y habló de su nuevo trabajo: "El disco se está grabando en formato baladas de jazz con versiones de Charly García, de sus temas menos conocidos y un inédito. Se llamará Pettinato plays García".