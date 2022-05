Roberto Pettinato se retractó de sus polémicos dichos sobre el incendio en la casa de Felipe: "No tenía dimensión del suceso"

Felipe Pettinato sufrió un incendio en su casa y tras haber sido trasladado a una clínica privada por haber inhalado monóxido de carbono su papá, Roberto Pettinato, hizo declaraciones que llamaron mucho la atención y fueron cuestionadas.

"Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa, empecé a hablar con el productor, y me enteré de una cosa desopilante porque me enteré a esa hora”, expresó en Radio Pop y generó polémica por el tono de sus declaraciones sobre el trágico hecho.

Vale recordar que en el incendio falleció un neurólogo amigo de Felipe.

EL MEA CULPA DE ROBERTO PETTINATO TRAS SUS POLÉMICOS DICHOS

Al día siguiente, Roberto, que está aislado en su casa por covid, le mandó un mensaje a los integrantes de su radio.

Y dejó en claro que lamenta mucho lo que están atravesando las familias de los jóvenes que resultaron afectados por el incendio.

"Por los hechos de público conocimiento, lamento enormemente lo que viven las familias afectadas, fue una tragedia que nadie espera jamás que suceda en la vida de uno. Al comienzo del programa de ayer me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias del cual no tenía información precisa ni dimensión del suceso. Y aún menos de la muerte de Melchor, amigo íntimo de mi hijo Felipe".

"Le digo a los oyentes que estos días voy a estar abocado a mi hijo, a mi familia y a disposición de la familia de Melchor a los que les envío nuevamente mi sentido pésame por esta tragedia. Espero que comprendan mi ausencia pero es necesario centrarse en ayudar a mi hijo en el momento que le toca vivir, gracias a todos por la comprensión, nos escucharemos pronto", cerró.