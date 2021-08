Roberto García Moritán, sincero sobre cómo le cae que lo mencionen como "el marido de Pampita": "A mí me levanta el precio, me encanta serlo"

Lejos de esquivar las preguntas sobre la exposición mediática que le significó empezar una historia de amor con Carolina Ardohain, con quien tuvo a su primera hija Ana un mes atrás, Roberto García Moritán reconoció cómo le cae que lo mencionen como “el marido de Pampita”.

“A mí me levanta el precio, me encanta serlo. De mí que hablen como quieran, con el apodo que quieran. Evidentemente, les preocupa mucho más a ellos que a mí. Yo sigo trabajando con muchísima vocación y compromiso, que es lo que estoy haciendo”, comenzó diciendo el precandidato a legislador porteño.

“Mientras me sigan mencionando con el apodo que quieran, me siguen empoderando”, agregó, contundente, en diálogo con el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Días atrás, la top se había mostrado muy molesta con la manera de llamar a su esposo: “Rober conoce mucho más de lo que la gente se imagina sobre las necesidades que hay, es una persona que tienen que descubrir y de la que lamentablemente hay un prejuicio porque se ha casado conmigo. Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso", lanzó en una nota que dio a Intrusos.