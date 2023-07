Roberto García Moritán opinó contundente de la historia de amor de Pampita y Benjamín Vicuña

Con sinceridad, Roberto García Moritán asumió que le llamó la atención el discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023, por su profundo agradecimiento público (e implícito) a Pampita, la madre de sus hijos mayores.

Siendo el actual marido de la modelo y conductora, el legislador opinó con contundencia de la historia de amor pasada de Pampita y Benjamín.

"La historia de ellos fue muy importante. Tuvieron muchas cosas y van a estar unidos", dijo García Moritán en nota con LAM.

"No vine acá a suplantar a nadie. Yo vine acá a ser el marido de Carolina". G-plus

"No vine acá a suplantar a nadie. Yo vine acá a ser el marido de Carolina, a ser un compañero y un buen ejemplo para los hijos de Benjamín y Caro, y ser el mejor padre posible para mis hijos", continuó Roberto, serio.

Seguro de su feliz matrimonio con Pampita, Roberto García Moritán agregó: "Nada ni nadie se va a poner en el medio… Si Benjamín pudiera volver atrás lo diría de otra manera".

LAS PALABRAS DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS GANAR EL MARTÍN FIERRO 2023

El domingo pasado, Benjamín Vicuña ganó el Martín Fierro como Mejor actor protagonista de ficción por su trabajo en El Primero de Nosotros y su discurso no pasó desapercibido.

"¡Qué lindo! Muchas gracias por ese abrazo hermoso. Gracias Aptra. Muchas gracias a los que votaron y muchas gracias a los que no votaron", dijo el actor chileno.

"Los que están en sus casas me piden que suba este premio maravilloso. Gracias al público, que son principalmente las personas para los que nosotros trabajamos".

Emocionado, Benjamín continuó: "A propósito de esta fecha tan importante (9 de Julio), muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas".

"También quiero compartir este premio con mis padres, con mi familia chilena…", agregó Vicuña desde el escenario de los Martín Fierro.

